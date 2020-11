Pirlo: “Contro il Cagliari è fondamentale, inizia un nuovo campionato. De Ligt? E’ pronto per giocare”

Andrea Pirlo, in vista della gara contro il Cagliari, ha presentato la sfida della sua Juventus ai microfoni ufficiali del club. Queste le sue dichiarazioni: “Siamo contenti che siano tornati con grande voglia quelli partiti con la Nazionale e quindi ora sono pronti per giocare. Cagliari? Per noi è una gara fondamentale. Veniamo da un’inattività per via delle nazionali ma ci serve per il nostro percorso di crescita. In questo momento deve iniziare il nostro nuovo campionato, il periodo di adattamento è finito e quindi da ora fino a Natale avremo dieci partite da giocare come se fossero delle finali. Da domani voglio vedere uno spirito diverso, combattivo. Loro sono un’ottima squadra allenata da un grande allenatore. Di Francesco ha portato grande entusiasmo, un buon sviluppo di gioco sia quando impostano a tre che a quattro. Sarà una gara difficile, dovremo guardare a noi stessi non al risultato. Dobbiamo avere in testa la fame di voler vincere ogni partita senza tralasciare il minimo dettaglio. De Ligt? Abbiamo aspettato il responso dell’ortopedico e adesso è tutto a posto quindi è pronto per giocare. Mentre Alex Sandro è convocabile, ma ci vorrà un po’ di tempo prima di vederlo dall’inizio. È importante chiudere le partite prima, questa deve esser la mentalità non dobbiamo adagiarsi nel fare un gol. Gli esperimenti spero siano finiti. Morata è un giocatore forte, lo abbiamo preso per questo motivo sapevamo della sua forza. Adesso ha anche ritrovato fiducia.”

Foto: twitter uff Juventus