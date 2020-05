Pirlo confessa: “Tonali? Non è il mio erede, lui è molto più completo. In Italia…”

Andrea Pirlo torna a parlare. L’ex centrocampista di Milan e Juve, tra le altre, è intervenuto in diretta Instagram oggi con Nicolò De Devitiis, l’inviato de Le Iene, soffermandosi anche su Sandro Tonali: “Tonali mio erede? Secondo me no, non mi assomiglia come tipo di calciatore, ma più per i capelli e il fatto di giocare nel Brescia. E’ molto più completo, sia in fase difensiva che di impostazione. Sicuramente è il centrocampista più promettente in Italia, diventerà un grande”, la confessione di Pirlo.

