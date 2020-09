Pirlo: “Col tempo sarà la mia Juventus, non farò copia e incolla”

Debutto positivo per Andrea Pirlo sulla panchina della Juventus. Queste le sue parole nel post gara contro la Sampdoria, sfida vinta per 3-0 allo Stadium: “Ci vorrà tempo per mettere insieme i modi di giocare, ma non farò copia e incolla. Prenderò spunto da squadre che hanno impressionato. C’è stato poco tempo, i ragazzi sono tornati dalle Nazionali, abbiamo lavorato insieme solo una settimana. Oggi e già col Novara si è visto qualcosa, ci vorrà tempo. Ci mancano dei giocatori ma con chi c’è, cerchiamo di fare il meglio”. Su Ronaldo: “Conosce il suo fisico sa quando fermarsi e no, ne abbiamo parlato, dipende da lui, quando vorrà giocare”. Una battuta sul mercato: “Giocatori di qualità sempre ben accetti, cercheremo di trovare gli equilibri giusti per farli giocare insieme”.

Foto: Twitter Juventus