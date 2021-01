Pirlo: “Col Sassuolo gara difficile. Dobbiamo avere maggior concentrazione”

L’allenatore della Juventus, Andrea Pirlo, ha parlato oggi in conferenza stampa sulla sfida di domani contro il Sassuolo.

Sulla partita di domani contro il Sassuolo: “Domani sarà una gara difficile. Loro sono un’ottima squadra, giocano insieme da qualche anno, hanno un bravo allenatore molto bravo nella parte di costruzione del gioco. Dovremo essere molto attenti in fase di non possesso e non concedere varchi perché sono bravi ad uscire sulla pressione avversaria”.

Su De Zerbi: “Ho un bel rapporto con Roberto. Siamo bresciani, abbiamo la stessa età ma lui ha già fatto un bel percorso. L’ho sentito spesso anche in estate per sapere delle cose, parliamo spesso di calcio”.

Sui miglioramenti che ancora attendono la sua squadra: “C’è sempre qualcosa da fare meglio. Chiedo di migliorare nella forza mentale. Quando facciamo gol abbiamo minuti con la testa tra le nuvole. Chiedo maggiore concentrazione, i primi momenti dopo il gol sono i più importanti. Da migliorare la forza mentale”.

