Pirlo: “Chiesa sta bene, partirà dall’inizio con Ronaldo e Morata”

Andrea Pirlo ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Sampdoria-Juventus, gara valida per la ventesima giornata del campionato di Serie A. Il tecnico bianconero si è soffermato anche sul calciomercato: “Al momento stiamo bene così però il mercato è fatto di opportunità. Abbiamo giocatori già pronti, se non si presenteranno opportunità avremo giocatori forti in rosa”.

Sull’avversario: “La Sampdoria è una buona squadra che viene da un periodo di forma. Ha fatto vittorie importanti, attraversa un periodo positivo e ha fatto anche acquisti importanti che hanno allungato la rosa. Sarà una partita difficile come tutte le altre che si giocano contro un allenatore come Ranieri, che è molto preparato e da stimare”.

Sugli indisponibili: “Oggi dovrebbero allenarsi tutti in gruppo, tranne Dybala che sente ancora qualche fitta al ginocchio e che valuteremo giorno per giorno. Per De Ligt e Chiellini non abbiamo ancora deciso, l’olandese è stato fermo un po’ e ha giocato in settimana la sua prima gara. Chiesa sta bene, veniva da un infortunio ma partirà dall’inizio con Ronaldo e Morata”.

Foto: Twitter Juventus