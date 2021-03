Pirlo: “Chiesa non può fare la seconda punta. Morata? Valuteremo domani. Problemi anche per Fagioli”

Conferenza stampa in casa Juventus, con Andrea Pirlo che ha presentato la gara di domani contro lo Spezia.

Queste le sue parole: “Lo Spezia sta dimostrando di essere all’altezza della Serie A sta facendo un grandissimo campionato. Chi pensava fosse cenerentola sta sbagliando perché sta dimostrando di potersela giocare alla pari con quasi tutte le squadre e ha fatto grandi risultati anche contro le grandi. Sarà una partita difficile e importante per noi perché dobbiamo riscattare i due punti persi a Verona e continuare a lottare per lo Scudetto. Dobbiamo fare una partita intensa e dando subito ritmo dal primo minuto perché sappiamo che incontreremo una squadra di grande valore”.

Su Chiesa seconda punta: “Chiesa non è ipotizzabile da seconda punta, potremmo avere altre soluzioni e sugli esterni non ne abbiamo, di ruolo come lui in rosa non ce ne sono. Morata oggi si è allenato un po’ con noi. Vedremo domattina come starà, se portarlo magari in panchina”.

Le rimonte subite: “Ogni partita viene valutata per gli errori fatti e per le giocate venute bene. Sappiamo che siamo stati raggiunti in quattro partite ognuna di queste diverse. Quella dell’altra sera abbiamo preso gol in un momento dove non c’erano segnali di pericolosità del Verona e questo ti fa ancora più male. Quando succede questo ci sono sempre tanti errori all’interno di un’azione quindi li abbiamo analizzati bene e cercheremo sicuramente di evitarli”.

Su McKennie e Fagioli: “Fagioli oggi ha avuto un problemino intestinale perciò è stato a riposo e speriamo possa stare meglio domani. McKennie sta meglio ma anche lui vine da tante partite e dopo un po’ che gioca si riacutizza questo problemino avrebbe bisogno di riposo ma in questo periodo abbiamo bisogno del suo apporto anche per un po’ di minuti”.

Foto: Twitter Juventus