Pirlo: “Champions, Inter eliminata? Ai nerazzurri sono mancati due uomini chiave”

Intervenuto su Sky Sport, Andrea Pirlo, ex centrocampista, ha parlato dell’eliminazione dell’Inter dalla Champions League indicando le cause di essa nella mancanza di due giocatori fondamentali: “Il problema attualmente è che Perisic è chiaramente fuori forma, non può fare la differenza così e si vede. Nainggolan doveva essere l’acquisto chiave e sta clamorosamente mancando. Non si possono perdere due uomini così”.

