Pirlo: “Cancelliamo la vittoria con il Barcellona, altrimenti rischiamo brutte sorprese”

Andrea Pirlo ha parlato a Juventus Tv alla vigilia della partita contro il Genoa. Queste le parole dell’allenatore della Juve: “Se abbiamo ancora in testa la vittoria col Barcellona allora cancelliamola, dobbiamo voltare pagina e dare continuità. Non può restare solo una partita, bisogna continuare con questa voglia e questo ritmo, perché ora c’è il campionato e dobbiamo fare meglio in queste quattro partite. Gare come quella del Camp Nou portano grande consapevolezza, possono essere un’iniezione di fiducia prima della sosta. Dobbiamo però avere la stessa voglia e concentrazione, altrimenti rischiamo di andare incontro a brutte sorprese. Sta crescendo la voglia di portarsi in avanti, quindi quando attacchiamo le avversarie hanno meno possibilità di venire dalle nostre parti. Dobbiamo essere aggressivi e mai passivi, anche nella nostra metà campo. In questo stiamo crescendo. Per domani hanno recuperato tutti. Fortunatamente domani avremo anche Morata. McKennie? Si sta inserendo bene, pian piano comincia a capire meglio anche l’italiano e con i ragazzi riesce a esprimersi meglio. Ha grande corsa, voglia, ampi margini di miglioramento. Un ricordo di Paolo Rossi? Non ho avuto la fortuna di conoscerlo benissimo a livello personale, solo qualche volta di sfuggita. Però il ricordo indelebile rimane del Mondiale ’82. Ero piccolissimo, non me li ricordo però le immagini sono storia. È stato il nostro eroe e non lo dimenticheremo mai”.

Foto: Twitter ufficiale Juventus