Pirlo: “Bentancur riposa, domenica ha giocato con un buco al piede. Spal ottima squadra, evitiamo brutte figure”

L’allenatore della Juventus, Andrea Pirlo alla vigilia della sfida dei quarti di finale di Coppa Italia, ai microfoni del canale Tv del club ha analizzato le possibili insidie da parte della Spal: “Ce ne sono tante perché affrontiamo una squadra di Serie B sulla carta, ma se guardiamo ai campionati esteri il Bayern è uscito con una squadra di seconda divisione così come il Real Madrid. Bisogna pensare che sarà una partita difficile, ci vuole massima concentrazione perché vogliamo passare il turno. Loro sono una buona squadra che sta facendo bene in campionato e in Coppa Italia. Dobbiamo stare attenti perché l’obiettivo principale è quello di passare il turno. La Spal è un’ottima squadra a cui piace giocare a calcio, gioca con tre difensori e a volte con tre attaccanti o mezze punte. È una squadra difficile quindi da andare a prendere che sa giocare bene e lo sta facendo in campionato e in Coppa Italia con il Sassuolo. Dobbiamo evitare brutte figure”.

In seguito si è soffermato sulla formazione e sulle condizioni di Bentancur: “Riposerà di sicuro Bentancur perché ha giocato tutta la partita con un buco del piede. Abbiamo dovuto mettere tre punti, questo non è stato detto però ha fatto un grande sacrificio e adesso avrà bisogno di qualche giorno di riposo per riassorbire la contusione. Riposerà qualche giocatore che ha giocato domenica, rientreranno De Ligt e Demiral che partiranno dall’inizio. Poi per il resto avremo una squadra competitiva”.

Foto: Twitter Juventus