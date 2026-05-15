Pirlo, basta un pareggio: il suo United FC promosso per la prima volta in UAE Pro League
15/05/2026 | 21:12:50
Basta un pareggio allo United FC di Andrea Pirlo per ottenere la prima storica promozione in UAE Pro League, equivalente della Serie A degli Emirati Arabi Uniti. Leader del campionato con 57 punti in classifica, i ragazzi possono già festeggiare a due giornate dal termine della stagione. Si aprono le danze e i festeggiamenti per il più importante risultato nella storia della società araba.
Foto: Dubai Sports Instagram