Pirlo: “Balotelli deve meritarsi la Nazionale. Per lo scudetto la Juve è ancora favorita”

Ad assistere alla vittoria per 3-2 del Brescia sul Frosinone, era presente sulle tribune del comunale di Ospitaletto nientemeno che Andrea Pirlo. L’ex centrocampista ha assistito alla prima rete di Mario Balotelli con la maglia delle Rondinelle e ha quindi rilasciato alcune dichiarazioni sull’attaccante e sulla corsa scudetto tra Juventus e Inter. Queste le parole raccolte da Ansa: “Se Balotelli ha scelto di giocare nel Brescia, vuol dire che ha voglia di ripartire e di farlo bene. E, se riparte, tutto verrà di conseguenza, anche la Nazionale. Ma il ritorno in azzurro dipenderà solo da lui. Se non lo dimostri sul campo, non puoi pensare di andare da nessuna parte. Corsa scudetto? La Juve è favorita, ma l’Inter si sta avvicinando… I bianconeri, però, hanno ancora qualcosa in più“.

