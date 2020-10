Pirlo: “Aspettiamo l’esito di Ronaldo. Questa Juve è in costruzione”

Alla vigilia della gara di Champions League contro il Barcellona, il tecnico della Juve ha parlato in conferenza stampa. Queste le parole di Andrea Pirlo: “Ronaldo? Dobbiamo aspettare l’esito del tampone che penso arriverà questa sera. Per adesso è ancora tutto in alto mare poi vedremo. Speriamo di poterlo valutare anche se non è facile dopo 15 giorni di inattività lontano dal campo. Difesa? Chiellini non ci sarà, mentre Bonucci cercheremo di recuperarlo mentre. De Ligt ancora non abbiamo ricevuto ok dall’ortopedico. Il Barcellona è forte e ha grandi campioni, dovremo fare una grande partita. Dybala e Morata si sono comportati bene, peccato che non abbiano trovato il gol. McKennie si sta allenando ma non credo che domani possa ricoprire ruolo di difensore. Questa Juve è in costruzione, ma non possiamo perdere punti in giro. Messi? Ho affrontato Leo tante volte da giocatore e domani per la prima volta da allenatore, sono giocatori vanno trattati in modo diverso sperando che non siano in giornata. Kulusevski e Ansu Fati sono giocatori diversi ma di prospettiva. Entrambi giocano con due grandi della nostra epoca, possono imparare molto.”

Foto: twitter Juve