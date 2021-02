Pirlo: “Arthur e Dybala non ci saranno a Napoli. Per Bonucci e Ramsey valutiamo dopo allenamento”

Intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida della sua Juventus contro il Napoli, Andrea Pirlo ha parlato della situazione infortuni e recuperi della rosa bianconera: “Arthur ha questa calcificazione che bisognerà vedere di giorno in giorno, gli dà fastidio e per ora ha molto dolore, speriamo passi velocemente. Dybala sta facendo il suo piano di recupero, anche lì è da valutare il dolore al ginocchio persiste, dipenderà molto da come si sentirà nei prossimi giorni. Bonucci oggi si allenerà con noi, è un po’ affaticato e valuteremo oggi se portarlo con noi a Napoli. Stesso discorso per Ramsey”.

Foto: Twitter Juventus