Pirlo: “Arbitri in tv? Giusto che parlino, ma non di episodi degli anni passati”

Intervenuto in conferenza stampa in vista della sfida del turno infrasettimanale contro lo Spezia , Andrea Pirlo si è soffermato anche sulla novità di discussione in pubblico degli arbitri, come accaduto ieri con Orsato: “La trovo una cosa molta giusta che può tornare utile a tutti. Però l’importante è che si parli di episodi di una partita che c’è stata poco prima e non 3-4 anni prima. Che si parli della gara delle domenica e di episodi effettivi”.

Foto: Twitter juve