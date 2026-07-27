Pirlo: “Ho appreso ieri di non essere più il candidato alla panchina dell’Italia”

27/07/2026 | 09:34:37

Andrea Pirlo stamattina è tornato su Instagram e fa il punto sulla sua situazione rispetto alla panchina azzurra: “Per rispetto nei confronti delle istituzioni, della Federazione e di tutte le persone coinvolte, ho scelto finora di mantenere il silenzio, ma dopo aver appreso ieri sera di non essere più il candidato alla panchina della Nazionale italiana, ritengo doveroso chiarire alcuni aspetti. Ringrazio Maldini e Leonardo” le parole dell’ex centrocampista del Milan e della Nazionale. Si riapre la caccia al CT con un clima sempre più teso.

foto insta sampdoria