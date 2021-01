Pirlo: “All’inizio siamo stati troppo timorosi. Il mercato? Giroud ci potrebbe servire”

Andrea Pirlo, allenatore della Juventus, ha analizzato la vittoria della sua squadra contro l’Udinese ai microfoni di Dazn. Queste le sue parole: “Non è stata la miglior Juventus, venivamo da un brutto ko ed eravamo timorosi all’inizio per l’attacco alla profondità degli attaccanti, poi è andata meglio L’inizio non mi ha soddisfatto. Miglioramenti? Mi è piaciuto l’atteggiamento, abbiamo avuto pazienza per vincere la partita, anche grazie alle marcature preventive. Mercato? È sempre difficile trovare giocatori adatti, magari un ricambio davanti ci potrebbe servire. Giroud? Ci potrebbe anche servire“.

Foto: Twitter Juventus