Pirlo: “Alla Juve manca la personalità. Ronaldo aveva bisogno di riposare”

Dopo il pareggio contro il Benevento, il tecnico della Juventus, Andrea Pirlo, ha parlato nel post gara ai microfoni di Sky Sport: “Siamo andati in vantaggio, potevamo chiuderla ma non riusciamo bene a capire ancora i momenti della partita, il primo tempo è stato gestito bene. Non è il primo gol che subiamo allo scadere sia del primo sia del secondo tempo. Dobbiamo crescere e capire che le partite non sono tutte uguali. Ronaldo? Già in Champions ha avuto un problemino, è normale che qualcuno si affatichi e riposi. Oggi è toccato a lui, Ronaldo per questa squadra è un valore aggiunto. Era stanco e aveva bisogno di riposare come avevano bisogno altri giocatori, questo capita quando giochi tante partite. Dipendenza? Non mi sembra che le altre squadre dove ha giocato Ronaldo non siano stato dipendenti da lui, è normale che quando un giocatore è così forte lo sviluppo sia basato su di lui. Kulusevski è un giocatore giovane, ma non può giocarle tutte. Proviamo a giocare con due esterni, uno più avanzato e uno che si sovrappone cercando di portarlo nel fare l’uno contro uno. Dobbiamo migliorare, perché quando vai in vantaggio la partita deve essere chiusa.”

Foto: sito Juve