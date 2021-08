Pirlo: “Alla Juve è stata una stagione difficile ma ho imparato molto”

Andrea Pirlo è tornato a parlare dopo l’addio alla Juventus. L’ex centrocampista ha rilasciato una lunga intervista a ‘The Athletic’, dove si è soffermato sulla sua esperienza in bianconero. “Ho imparato molto. È stata la mia prima esperienza da allenatore ed è stata intensa. Abbiamo iniziato la stagione con una sola amichevole. È stato tutto molto veloce, abbiamo giocato ogni tre giorni, senza tifosi… È stata dura per la squadra adattarsi a qualcosa di nuovo. La cosa più importante è sempre stata recuperare. Avrei potuto fare di più, ma quando non si ottengono dei risultati, il primo responsabile è l’allenatore. Devo lavorare per fare meglio” .

Foto: Twitter Juve