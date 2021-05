Pirlo: “Abbiamo una speranza Champions. Cristiano era contento di uscire. Ora pensiamo alla Coppa Italia”

Andrea Pirlo, allenatore della Juventus, ha parlato ai microfoni di ‘Sky’ ha così commentato il 3-2 rifilato all’Inter questa sera allo Stadium.

Queste le sue parole: “Per noi era importante vincere per avere ancora una speranza, noi avevamo l’obbligo di portare avanti il nostro obiettivo e siamo riusciti a vincere, nonostante qualche difficoltà. Su Ronaldo? Cristiano era forse per la prima volta contento di uscire, avrebbe dovuto correre a vuoto per la mezz’ora finale. Sulla finale non ho avuto tempo per pensarci, ero concentrato sull’Inter. L’importante sarà recuperare le forze perché oggi abbiamo speso tanto, avendo anche giocato in 10 per gran parte della gara. E’ chiaro che quando ti ritrovi all’ultima giornata a giocare per il quarto posto vuol dire che errori ne abbiamo fatti. Io, i giocatori, la società. Ora ci giochiamo la finale di Coppa Italia e poi l’ultima gara a Bologna per sperare di andare in Champions anche se non dipende più da noi”.

Sulla Coppa Italia: “Non ho ancora avuto tempo per pensarci perchè oggi era talmente una partita importante che ero concentrato solamente su questa, adesso da domani avremo tempo per prepararla, l’importante è recuperare perchè oggi abbiamo speso tanto, abbiamo giocato in dieci, abbiamo corso tanto. La cosa principale è recuperare le forze per arrivare mercoledì a giocare, poi parleremo del resto”.