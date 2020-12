Pirlo: “Abbiamo creato tanto. Con più cattiveria queste partite si portano a casa”

Andrea Pirlo, allenatore della Juventus, ha commentato ai microfoni di Sky il pari della sua squadra contro l’Atalanta. Queste le sue parole: “Abbiamo giocato un’ottima partita, sul piano del ritmo abbiamo giocato alla pari con loro, ma quando c’è da fare il saltino e vincere, per come si era messa, abbiamo peccato di leggerezza in alcuni casi e non siamo riusciti. Certe partite con più cattiveria e più concentrazione vanno portate a casa. Abbiamo creato tanto ma non siamo riusciti a chiuderla. Se lasci sempre la partita in bilico può succedere di tutto. Ronaldo stanco? No, ha sbagliato il rigore ma è una cosa che può capitare. Kulusevski? Oggi non era la sua partita, avevamo bisogno di gente che andasse di più ad attaccare lo spazio“.

Foto: sito ufficiale Juventus