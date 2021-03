Pirlo: “Abbiamo commesso troppi errori e in Champions li paghi. Ci vorrà qualche giorno per cancellare questa sconfitta”

Intervenuto a Sky Sport in seguito all’eliminazione della sua Juventus contro il Porto, l’allenatore bianconero Andrea Pirlo ha così analizzato la partita: “Abbiamo commesso 4 errori in due partite e sono tanti, quando commetti quattro errori in un ottavo di Champions può succedere di andare fuori. Per cancellare questa eliminazione ci vorrà qualche giorno ma poi bisognerà guardare avanti e provare a risalire la classifica, siamo ancora a marzo”

Su cosa non abbia funzionato con la superiorità numerica: “Non abbiamo sbagliato, l’unica soluzione era allargarli il più possibile e poi riempire bene l’area di rigore. Abbiamo provato ad allargarli con calma da una parte all’altra e i gol sono arrivati con queste azioni”.

Sull’errore di Ronaldo in barriera sulla punizione: I giocatori che vanno in barriera li scegliamo noi, non era mai successo di girarsi. Forse non erano collegati dalla pericolosità del tiro e pensavano di non dover reagire. E’ stato fatto un errore e in Champions questo errore lo paghi. Non hanno capito l’importanza del tiro e si sono girati».

Sul suo futuro e se si senta in bilico: “Non so se Sarri sia stato esonerato per l’eliminazione dalla Champions, io sono l’allenatore della Juventus in questo momento e lavorerò per un progetto più ampio, che va oltre questa stagione e questa stagione è solo l’inizio di questo progetto. Non sono contento di dover lavorare con settimane piene, preferivo andare avanti in Champions. Sì, ora potremo lavorare settimane piene e anche per me sarà una grande prova per dare una mano diversa”.

Foto: sito Juventus