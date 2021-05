Pirlo: “Abbiamo avuto grande voglia, ma ci siamo complicati la vita per l’ennesima volta”

Vittoria in rimonta per la Juventus che ha superato l’Udinese nel finale grazie ad una doppietta di Cristiano Ronaldo. Al termine della gara Andrea Pirlo ha analizzato la prestazione dei suoi ai microfoni di Sky Sport. “È arrivata questa vittoria con orgoglio e fatica. Era importante vincere per i risultati del pomeriggio. Ci siamo complicati la vita con l’ennesima disattenzione. Ma è arrivata una vittoria importante. Difficoltà? C’è stanchezza mentale. Quando sei abituato a lottare per lo scudetto e non la Champions qualcosa cambia. Ora l’obiettivo è cambiato e dobbiamo raggiungerlo a tutti i costi, anche se sarà faticoso”.

FOTO: Sito Juventus