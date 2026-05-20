Pires sull’Arsenal: “Per tre anni sono stati definiti perdenti, ma ora sono campioni”

20/05/2026 | 13:00:57

L’ex leggenda dell’Arsenal, Robert Pires, ha parlato ai microfoni di Canal+ in occasione della vittoria della Premier League da parte dei Gunners. Queste le sue parole:

“Sono molto felice ed emozionato. Questo è un club che meritava di essere campione da molto tempo. Sono arrivati ​​secondi tre volte e in tutte e tre le occasioni sono stati criticati. Per tre anni sono stati definiti perdenti o è stato detto loro che non stavano giocando bene. Ma ora sono campioni, e questo mi rende molto felice. Arteta? Conosco bene Mikel. So che non è stata una stagione facile per lui, perché è stato sottoposto a molta pressione. Gli ex giocatori del Manchester United si sono scatenati con le critiche. Possiamo sempre discutere dello stile di gioco che l’Arsenal ha sviluppato. Ma, sapete, l’ultima volta che l’Arsenal ha vinto il campionato è stato nel 2004, è passato molto tempo, ed è per questo che sono molto contento per il club”.

Foto: X personale