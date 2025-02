Piqué: “Yamal non giocherebbe nella nostra generazione”

Lamine Yamal è sicuramente una delle stelle più lucenti del Barcellona. I numeri, infatti, parlano di un calciatore che, nel corso di questa stagione, in 22 presenze in campionato ha collezionato 5 gol e 12 assist, mentre in tutte le coppe ha disputato 11 gare, realizzando 6 reti e 4 passaggi vincenti. Dunque, un calciatore fondamentale per l’andamento dell’annata dei blaugrana che sperano di poterlo avere a pieno regime in vista del match di questa sera, valido per la semifinale di Copa del Rey, contro l’Atletico Madrid. A dare, però, un’opinione completamente differente è stato Piqué nel corso dell’anteprima al podcast di Casillas: “La mia sensazione è che Lamine Yamal non giocherebbe nella nostra generazione”.

FOTO: Instagram Piqué