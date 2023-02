Piqué: “Ultimi mesi duri. Non ho seguito il Mondiale, avevo bisogno di staccare”

Gerard Piqué, nel corso di una diretta social, è tornato a parlare di calcio giocato, dopo l’annuncio a sorpresa del suo ritiro lo scorso novembre. L’ex difensore del Barcellona ha parlato degli ultimi Mondiali in Qatar e della vittoria finale del suo amico Messi: “I miei ultimi mesi sono stati duri e avevo bisogno di staccare. Non ho visto nessuna partita della Coppa del Mondo, solo la finale e nemmeno per intero. Messi è il migliore al mondo in questo momento e penso che sia il migliore di sempre tra quelli che hanno vinto la Coppa del Mondo. Era il suo sogno”.

Foto: Instagram Barcellona