Piqué: “Spero di poter giocare ancora per tre o quattro anni”

Gerard Piqué, difensore del Barcellona (attualmente infortunato) ha ricevuto un premio alla carriera in occasione dei Globe Soccer Awards di Dubai. Queste le parole del calciatore spagnolo: “Questo premio è un onore per me. Spero di poter giocare ancora per tre o quattro anni. Ho condiviso lo spogliatoio con Cristiano Ronaldo e Iker Casillas (premiato anche lui per la carriera, ndr) e abbiamo avuto l’opportunità di vincere trofei. Abbiamo vissuto un anno duro e speriamo di ritornare alla normalità“.

Foto: Zimbio