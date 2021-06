Piqué: “Se domani Koeman dovesse chiamarmi per dirmi di andar via smetterei di giocare”

In una diretta su Twitch, il difensore del Barcellona, Gerard Piqué ha parlato del suo futuro, assicurando di non vedersi con nessuna maglia se non con quella del club blaugrana: “Il giorno che smetterò di giocare per il Barcellona lascerò il calcio. Non giocherò mai con altre squadre. C’è gente che si trasferisce per denaro e chi per altro, ma io no. Se domani Koeman mi dicesse che devo andare, lascerei il calcio. Non voglio giocare per nessuna squadra che non sia il Barça”.

Foto: Twitter Barcellona