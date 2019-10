Piqué: “Rivogliamo Neymar. Ma l’avevamo avvertito che stava andando in una prigione dorata”

Neymar-Barcellona, la telenovela continua. Sul futuro del giocatore brasiliano del PSG, che da tempo spinge per ritornare in Catalogna, si è espresso l’ex compagno in blaugrana, Gerard Piqué, in un’intervista a Cadena SER.

“Se lo vedremo di nuovo qui? Nel calcio – ha spiegato – può succedere di tutto. Abbiamo proposto ai vertici del club di ritoccarci gli ingaggi per favorire la sostenibilità di un’operazione simile, ma il problema poi non è stato neanche quello”. Piqué, però, rivela di come Neymar fosse stato avvisato: “Quando stava per trasferirsi a Parigi, gli avevamo detto: stai andando in una prigione dorata”.