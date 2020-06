Piquè punge gli arbitri: “Difficile vincere la Liga dato quello che sta accadendo al Real Madrid”

In Spagna, sponda Barcellona, non si placano le polemiche relative agli arbitri, che a detta dei blaugrana favorirebbero il Real Madrid, rivale per il titolo: dopo Arturo Vidal, ieri anche Piquè ha detto la sua ai microfoni di Movistar.

“Credo che sarà molto difficile vincere questa Liga anche se garantisco che faremo tutto il possibile.Visto quello che sta accadendo in queste giornate, sarà soprattutto difficile per il Real Madrid perdere punti.”

Foto: Twitter personale