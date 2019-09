Piqué non ha dubbi: “Il mercato deve chiudere prima. Le voci su Neymar non ci hanno aiutato”

Gerard Piqué, difensore del Barcellona, ha parlato del mancato ritorno di Neymar ai microfoni de L’Equipe: “La conclusione che mi viene in mente dopo tutto ciò è che non ha senso che il mercato si chiuda dopo la terza giornata di campionato. Deve chiudersi prima dell’inizio della stagione. Tutte queste voci per niente, perché alla fine è rimasto a Parigi, ma avranno un impatto sul gruppo. Non possiamo concentrarci sull’essenziale per vincere le partite. Neymar è un grande giocatore, mi aspetto che abbia una buona stagione con il PSG. E vedremo per il futuro. So che quando giocava per il Barcellona, era felice qui”.

Foto: Piqué Twitter