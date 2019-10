Piqué: “Nel calcio tutto è una farsa. Le critiche? Mi esaltano”

Gerard Piqué si racconta. Il difensore del Barcellona ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai microfoni di Antena 3: “Il mondo del calcio è uno spettacolo. Tutto è una farsa, tutto ciò che leggi è una bugia. È tutto molto più facile. La relazione con i giocatori è fantastica. Quando ci mettiamo nei guai, è perché vogliamo, vogliamo un po’ di ‘salsa’. Le critiche? Da giovane mi condizionavano molto di più, ora guardo avanti. Con il passare del tempo sai dare la giusta importanza alle cose e sai che quando perdi riceverai critiche e quando vincerai ti loderanno anche se non stai bene. Due settimane fa eravamo in una grande crisi e ora abbiamo vinto quattro partite ed è un’altra cosa. Dipende sempre dal risultato. Avere persone contro mi esalta. L’ultimo periodo in Nazionale è stato per me il migliore, sono stato più motivato che mai”.

Foto: sito ufficiale Barcellona