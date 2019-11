Piqué: “La mia ultima squadra sarà il Barcellona. Ecco fino a quando giocherò”

Gerard Piqué è stato intervistato dal Mundo Deportivo e ha parlato del suo futuro: “La mia ultima squadra sarò il Barcellona. Non ho assolutamente alcuna intenzione di vestire un’altra maglia perché se gioco a calcio è perché sono stato culé tutta la vita. I contratti vanno rispettati e la mia intenzione è arrivare al 2022. Ma non ho la sfera di cristallo e non so se sarò in grado. Se mi accorgo di perdere importanza o vedo che non sono più a un livello accettabile non avrò problemi ad andarmene prima”.

Foto: Mundo Deportivo