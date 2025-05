Pique: “Il PSG è il favorito per la Champions”

06/05/2025 | 21:30:07

Durante l’intervista concessa a RMC Sport, l’ex difensore del Barcellona, Gerard Pique, ha così parlato della Champions League: “Il Paris Saint-Germain? È chiaro che possa vincere la Champions League, mancano due partite per riuscirci. Sono gli unici in vantaggio in questa semifinale, il che li rende i grandi favoriti al momento. Penso che il PSG e Luis Enrique siano un chiaro esempio dell’importanza del ruolo dell’allenatore nel calcio odierno. La cosa più importante è avere un leader convinto di quello che fa, che convinca i giocatori della strada da seguire, indipendentemente dal loro nome”, ha affermato”.

Foto: Instagram Pique