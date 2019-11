Piqué e l’avventura allo United: “Il mio coniglio distrusse la casa di Sir Alex Ferguson”

Gerard Piqué, difensore del Barcellona, è intervenuto ai microfoni di MatchDay soffermandosi sulla sua esperienza con il Manchester United: “In quella città ho vissuto momenti con delle ombre. Diverse volte sono finito alla stazione di polizia, è meglio non parlarne. Ero giovane e non avevo nessuno. Manchester non è brutta come dicono, ma non è nemmeno così tranquilla come ho sentito dire. Ma mi sentivo solo, non avevo la mia famiglia e non avevo amici. Pensai che un cane potesse essere troppo grande e così presi un coniglio, mi sembrò un buon compromesso. Quel coniglio rosicchiò ogni cosa, mobili compresi, ha distrutto la casa. Quando me ne andai Ferguson mi chiamò, era indignato”, ha chiuso Piqué.

Foto: sito ufficiale Barcellona