Pique duro con Bartomeu: “Vergognoso pagare per criticarci. E con Messi avrei agito diversamente”

Gerard Pique senza peli sulla lingua nell’intervista concessa al quotidiano La Vanguardia.

Il difensore e simbolo blaugrana ha attaccato duramente il presidente Bartomeu, sia per lo scandalo che ha visto il club contattare un’azienda che ha creato degli account sui social per criticare le figure più note della squadra e i possibili avversari politici allo scopo di rafforzare la posizione del numero uno del Barca, sia per la cessione sfiorata di Messi.

Queste le dichiarazioni del centrale: “È vergognoso che il club abbia speso dei solidi per criticarci. Il mio rapporto con il presidente resta cordiale, ma alcune cose restano e non si dimenticano facilmente. Io avrei gestito diversamente anche il caso Messi. Leo, con tutto quello che ha dato in 16 anni al Barca, si era guadagnato la sua decisione, che andava rispettata. Non è stato normale apprendere che le parti fossero così distanti e che addirittura Leo abbia dovuto inviare un fax perchè nessuno lo ascoltava. Tutto questo è scioccante, dovremmo valorizzare le nostre figure, non sminuirle. Io gli intitolerei lo stadio”.

Foto: Twitter personale Pique