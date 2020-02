Piqué: “Contro il Napoli servirà attenzione. Tra Messi e Maradona scelgo la regolarità di Leo”

Alla vigilia della sfida di Champions League contro il Napoli, Gerard Piqué è intervenuto in conferenza stampa. Queste le parole del difensore del Barcellona: “È la nostra prima volta qui, è sempre una esperienza nuova. Ultimamente il Napoli è migliorato molto, hanno battuto la Juve e nella fase a gironi hanno vinto contro il Liverpool. Presteremo molta attenzione. Cosa serve per vincere la Champions? Non siamo sicuramente i favoriti, ma abbiamo una grande squadra. Le possibilità le abbiamo, l’importante è provarci passo dopo passo. Ci sono molti esempi di squadre che partono molto bene nella stagione e poi alla fine arrivano cotti, noi in questo momento non sembriamo i più forti, ma magari arriviamo ad aprile e maggio in grande forma. Dobbiamo pensare partita dopo partita. Di Maradona s’è detto tutto, è un giocatore unico che ha dato molto a questo sport. E’ passato al Barcellona e poi anche al Napoli, sarà ricordato per sempre. Se però mi chiedi un paragone tra Maradona e Leo, scelgo la regolarità di Messi viste le sue magie per tanti anni”, ha chiuso Piqué.

https://twitter.com/3gerardpique/status/1223015860224319488

Foto: Twitter personale Piqué