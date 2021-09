Piqué: “Bartomeu il peggior presidente? Da quando ci sono io sì. Con Guardiola c’era troppa tensione”

Piqué ha parlato di alcuni momenti trascorsi in maglia blaugrana negli ultimi anni al programma “La Sotana”. Ecco alcune delle sue dichiarazioni, riportate da Marca:

Su Guardiola

“Con lui, e con lo spogliatoio in generale, abbiamo raggiunto un punto di tensione importante. Pep vuole il controllo assoluto di tutto ciò che accade. Iniziai a uscire con Shakira e il rapporto con lui cambiò. Ora il rapporto è perfetto. Avevo molta pressione e, se ci fosse un attimo, potrei pensare di partire, è 11-12”.

La peggiore stagione?

“L’ultima di Guardiola”.

Su Bartomeu e la sua presidenza

“Non sono in grado di dire se è il peggiore in assoluto. Tra quelli che ho vissuto, sì. Siamo tutti colpevoli ma è vero che il club non è andato dove vogliono tutti i catalani. Ora sono fiducioso ed emozionato. I prossimi 5 o 10 anni saranno molto buoni per il Barça”.

