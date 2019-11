Piqué attacca il Real Madrid: “Per loro c’è un regolamento a parte”

Gerard Piqué, difensore e bandiera del Barcellona, attacca il Real Madrid in vista del Clasico del prossimo dicembre. Il centrale catalano ha parlato così ai microfoni del Mundo Deportivo: “Forzare le ammonizioni come fa Sergio Ramos? No, per quelli del Real Madrid c’è un regolamento a parte! Florentino Perez? Ho il suo numero di telefono, una volta mi ha chiamato per parlare di una questione personale, ma non riguardava il calcio o gli affari”, ha chiuso Piqué.

Foto: Twitter ufficiale Barcellona