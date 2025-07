Pippo Inzaghi: “Simone ha deciso dopo la finale di andare in Arabia. Tra due anni tornerà in Europa”

03/07/2025 | 22:40:35

Il nuovo allenatore del Palermo, Filippo Inzaghi, è stato ospite del programma ‘Torretta Café’, talk show prodotto interamente dal Palermo. Nel corso della chiacchierata, il nuovo allenatore del Palermo ha parlato anche di Simone Inzaghi, nuovo allenatore dell’Al-Hilal. Sulla decisione di andare in Arabia Saudita ha dichiarato: “Sono questioni personali. L’unica cosa che so è che Simone ha deciso dopo la finale di Champions, perché alcune volte si leggono delle sciocchezze. Lui non aveva deciso niente. C’erano richieste, non c’erano solo quelle, ma lui ha sempre dato la priorità all’Inter“.

Ha proseguito: “Penso che dopo quattro anni e soprattutto negli ultimi tre, dopo aver raggiunto due finali di Champions League, probabilmente abbia pensato che più di così non si potesse fare. Andrà a vivere un’esperienza diversa e formativa. Poi, fra due anni, tornerà in Europa e continuerà a fare dalle nostre parti quello che ha fatto finora“.

Foto: instagram al hilal