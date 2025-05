Pippo Inzaghi: “Simone è stato tra i primi a complimentarsi. Gli auguro il meglio per martedì”

05/05/2025 | 00:16:48

Pippo Inzaghi, allenatore del Pisa, ha parlato, appena promosso in Serie A, a Sky, soffermandosi anche del rapporto con il fratello Simone, allenatore dell’Inter.

Queste le sue parole: “Se ho già sentito Simone? Sì, sì, Simone è stato uno dei primi, come sempre. Come sempre per me è un esempio. Un grandissimo allenatore, sta facendo una stagione straordinaria, essere in lotta fino alla fine per tre obiettivi è stato qualcosa di importante. Martedì avrà una gara importante. Per me è una persona incredibile, un grandissimo allenatore e gli auguro il meglio”.

Foto: Instagram personale