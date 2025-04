Pippo Inzaghi: “Questa squadra mi emoziona. Vicini a un grande traguardo, ma manca ancora la ciliegina sulla torta”

Filippo Inzaghi, allenatore del Pisa, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria a Reggio Emilia, soffermandosi sul sogno serie A che si avvicina.

Queste le sue parole: “Sono molto contento. La squadra è in salute, reagisce bene anche quando la partita sembra iniziare male. Ribaltare certi match non è affatto semplice, ma oggi siamo stati davvero bravi. L’unico rammarico è non averla chiusa prima: ci è mancato un pizzico di cinismo e abbiamo persino rischiato di riaprirla. Questo è l’unico appunto che posso fare ai ragazzi. Per il resto, testa bassa e pedalare: la stagione è ancora lunga. Siamo felici, ma consapevoli che ci attendono altre battaglie. A cominciare da Cremona, che sarà un’altra trasferta complicata. Il supporto del pubblico è stato eccezionale, e i ragazzi volevano regalare un successo importante”.

Grande attenzione anche ai singoli, con parole al miele per chi si è messo in mostra e per chi, pur giocando meno, resta fondamentale nel gruppo

“Sono molto soddisfatto di Solbakken. Ha disputato un’ottima partita, ma con due ammoniti in mezzo al campo avevo bisogno di maggiore pressione, quindi ho dovuto fare delle scelte. Voglio però sottolineare il contributo di Abildgaard e Calabresi: due veri capitani silenziosi. Giocano meno, ma rappresentano un esempio per tutti. Oggi hanno dimostrato cosa significa essere leader”.

Inzaghi ha poi elogiato gli innesti del mercato invernale, in particolare Meister

“È entrato molto bene. Lind era stremato e ha chiesto il cambio. Meister ci sta dando tanto, così come gli altri arrivati a gennaio. Sono orgoglioso del lavoro fatto. Se penso a come siamo partiti in estate, oggi posso dire di essere l’uomo più felice del mondo. Ma il bello deve ancora venire”.

Infine, un pensiero speciale al gruppo e ai tifosi

“Questa squadra mi emoziona. Nessuno si tira indietro, se qualcuno sbaglia c’è sempre un compagno pronto a rimediare. C’è unità, c’è spirito, c’è fame. Un gruppo straordinario, trascinato da un pubblico meraviglioso. I tifosi hanno tutto il diritto di sognare, ma noi dobbiamo restare con i piedi per terra. Manca ancora la ciliegina sulla torta”.

Foto: sito Pisa