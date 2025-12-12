Pippo Inzaghi: “Prima mezz’ora migliore della stagione. La Samp? Squadra forte, si salverà”

12/12/2025 | 23:46:20

Il Palermo ha battuto 1-0 la Sampdoria, salendo al terzo posto in Serie B.

Pippo Inzaghi, allenatore dei rosanero, ha così parlato in conferenza stampa: “Sono contento perché sapevo della forza della Sampdoria. Abbiamo fatto la mezz’ora più bella della stagione. Fatto il gol abbiamo rallentato un attimo. Il colpo di testa di Coda ci ha spaventato. Le partite vanno chiuse perché poi inconsciamente pensi di arrivare a pareggiare una partita. Diamo continuità, bella risposta, questa è la strada giusta. Avevamo bisogno di questa vittoria. Dobbiamo spingere- Dobbiamo creare un’identità forte perché in B puoi perdere in qualsiasi campo. La fortuna di questa squadra è che molte partite dipenderanno da noi. Abbiamo ampi margini di miglioramento. Io ho deciso quattro domeniche fa di non guardare più la classifica, altrimenti vado dietro le chiacchiere. Io voglio costruire qualcosa di bello e unico. Abbiamo cercato di creare un’identità. Sono molto contento e già da Chiavari avevo visto qualcosa di diverso. Ci tenevo stasera a vincere davanti la nostra gente. Avevo timore stasera perché so della forza della Sampdoria che si salverà tranquillamente. La prima mezz’ora dovevamo fare più gol”.

