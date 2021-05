Pippo Inzaghi: “Mazzoleni è lo stesso di Napoli-Cagliari. Non si può mandare al Var sempre la stessa persona”

Delusione e rabbia in casa Benevento per il rigore negato contro il Cagliari. Pippo Inzaghi, ai microfoni di Sky, si è soffermato sul varista Mazzoleni, lo stesso di Napoli-Cagliari. “Poi se l’arbitro mi dice che il tocco era lieve, il VAR non può intervenire. Così come non poteva intervenire con Osimhen. Era lo stesso VAR e questo dispiace, perché non puoi mettere lo stesso VAR dopo le polemiche col Napoli, così alimenti i sospetti. Oggi non doveva andare così per il bene del calcio”.

