Pippo Inzaghi: “Il Crotone ha fatto quattro gol con tre tiri, non so come commentare”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Pippo Inzaghi ha così commentato la sconfitta subita contro il Crotone: ” È una partita difficile da commentare ma dobbiamo prenderci le nostre responsabilità. Abbiamo fatto 17 tiri e un solo gol. Contro di noi i portieri sono i migliori in campo e ci sarà una spiegazione. Sarà colpa nostra che dobbiamo tirare meglio. Noi 17 tiri ed 1 gol loro 3 tiri e 4 gol. Sprechiamo troppe occasioni, con 17 tiri non puoi trovare il gol con una carambola. Quando prendi 4 gol pensi che non hai mai tirato, hai subito gli avversari e che il tuo portiere ha fatto molte parate, ed invece è completamente il contrario. Prima ci davano per retrocessi, adesso in Europa. Non dobbiamo ascoltare le chiacchiere. Probabilmente ci siamo montati la testa e dobbiamo tornare coi piedi per terra”.

