In un’intervista a Sky Sport Pippo Inzaghi ha detto la sua sulla trattativa per il rinnovo di Ibrahimovic con il Milan: “Abbiamo visto tutti quello che Ibra ha dato al Milan. Mi auguro possa restare in rossonero. Spero possa essere agli ordini di Pioli già dall’inizio perché Zlatan può dare ancora tanto”.

