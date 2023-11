Pippo Inzaghi: “Domani Dia non ci sarà. Ma faremo una grande partita”

Alla vigilia della sfida con la Lazio in campionato, Pippo Inzaghi ha parlato diffusamente della situazione in casa Salernitana.

“Sono arrivato da poco ma voglio che la squadra si esprima come ha fatto in alcune circostanze da quando sono arrivato io. Vedo la squadra cambiata nell’atteggiamento e nella voglia. Domani Dia non ci sarà ma la squadra si è allenata molto bene e nel reparto avanzato ho l’imbarazzo della scelta. Proprio in ragione delle assenze, ci sono giocatori che possono dimostrare di meritare il posto. Cabral è stato escluso dalla lista perché era stato infortunato e adesso lo recuperiamo. Sono molto fiducioso e sono convinto che ci salviamo. Abbiamo una grande chance in casa nostra e quello che abbiamo visto contro il Sassuolo dobbiamo riproporlo per tutta la partita, faremo una grande partita”.

Foto: Instagram Inzaghi