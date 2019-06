Il Benevento ha ufficializzato l’arrivo di Pippo Inzaghi con un comunicato pubblicato poco fa. Contratto per un anno con opzione, per Pippo la possibilità di archiviare la brutta parentesi di Bologna. Va in porto, così, un’altra nostra esclusiva: vi avevamo svelato accordo e risoluzione con il Bologna prima dell’annuncio arrivato in questi minuti.

Foto: sito ufficiale Benevento