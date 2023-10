Pippo Inzaghi allenerà la Salernitana: tutto confermato. Comunicato l’esonero a Paulo Sousa

La Salernitana ha comunicato poco fa l’esonero a Paulo Sousa. Una decisione nell’aria già da sabato scorso, dopo l’ennesima sconfitta a Monza. Un bottino misero per il club granata: appena tre punti in otto giornate. E la decisione di virare su Pippo Inzaghi che, come anticipato domenica scorsa, aveva dato il via libera, nel bel mezzo di tanti nomi mai valutati da Iervolino. Una decisione del patron che vive la sua insofferenza per una situazione difficile, con il direttore De Sanctis che non può più avere la fiducia di sempre. Inzaghi ieri aveva raggiunto tutti gli accordi, adesso manca soltanto l’annuncio. L’ex Reggina era rientrato da Formentera per incontrare Iervolino, serviva soltanto la comunicazione della decisione presa a Paulo Sousa che è arrivata poco fa. Inzaghi stamattina stava già cercando casa a Salerno, ulteriore conferma di una scelta fatta e che doveva soltanto essere formalizzata.

