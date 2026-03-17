Pippo Inzaghi: “40 tiri, solo due gol fatti. A noi segnano alla prima chance”

17/03/2026 | 22:36:04

Pippo Inzaghi, allenatore del Palermo, ha parlato in conferenza stampa dopo il 2-2 contro la Juve Stabia.

Queste le sue parole: “Altro Palermo nel secondo tempo, anche se siamo partiti forti e su un rinvio innocuo abbiamo preso gol. Ci ha intimorito, ma nel secondo tempo è stato il solito Palermo, più volte non l’abbiamo chiusa, se non lo fai succede quello che è successo nell’ultimo periodo. Nelle ultime partite Joronen non ha fatto un intervento e abbiamo preso cinque gol. Se fai 40 tiri in porta e fai solo due gol in due partite, dobbiamo fare solo mea culpa. Abbiamo giocatori come Pierozzi o Augello che possono giocare a 4, oggi è entrato bene Rui Modesto. Valuterò se si può giocare in altre partite così. Da cosa si riparte? Dai 40 tiri in porta, vuol dire che la squadra ha giocato. Se fai questi numeri e fai solo due gol… dobbiamo tornare ad essere letali e subire meno. Una difesa come la nostra ha subito troppi gol. Dobbiamo accettare il risultato, guardare quello che è stato fatto di buono e fare più punti possibili da qui alla fine. Sinceramente dobbiamo continuare sulla nostra strada ed essere razionali. Abbiamo trovato due squadre che stanno facendo molto bene. La squadra ha fatto un gran secondo tempo. Dopo Padova ci sarà la sosta e recupereremo le energie”.

Foto: sito Brescia