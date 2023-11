Piovono sanzioni in Premier League: dall’Inghilterra arriva lo scandalo, City e Chelsea rischiano la retrocessione diretta

Il calcio inglese sta subendo in questo periodo un caos mediatico relativo alle sanzioni in merito al rispetto delle norme del FPF (Fair Play Finanziario). Dopo la penalizzazione di 10 punti inflitta all’Everton, entrano nel banco degli imputati due big della Premier come Manchester City e Chelsea. Come riporta il Times, le due società in questione potrebbero subire almeno 30 punti di penalità in campionato o addirittura la retrocessione diretta. Da sottolineare che per conoscere una sanzione definitiva bisognerà aspettare almeno due anni. La giustizia sportiva inglese è all’opera per chiarire e definire quelli che sono i minimi dettagli della faccenda. Andando in ordine cronologico, i motivi che hanno portato le autorità britanniche ad indagare sono i seguenti:

L’Everton ha subito una decurtazione di 10 punti in classifica perché in tre stagioni (2019/20, 2020/21 e 2021/22) ha incassato perdite per 142 milioni di euro, 22 milioni in più rispetto a quanto consentito dal regolamento. Ciò ha fatto sì che la lente di ingrandimento si spostasse sulle situazioni finanziarie già aggravate di City e Blues.

Per quanto riguarda i Citiziens, nello scorso febbraio la Premier League ha riscontrato 115 potenziali infrazioni del Profit and Sustainability Rules in un periodo di nove stagioni, d’altra parte i Blues hanno a che fare con un’inchiesta del Consorzio Internazionale dei Giornalisti Investigativi che di recente ha evidenziato diverse operazioni sospette e pagamenti irregolari di Roman Abramovich tra il 2019 e il 2021 per ridurre le spese ufficiali del club.

Foto: Premier League – Twitter